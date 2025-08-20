65 incêndios registados hoje

O continente português registou até às 17:00 de hoje 65 incêndios, especialmente no Norte e Centro, nos quais estiveram empenhados 1.714 operacionais, com o apoio de 456 veículos e 174 missões aéreas.

Num balanço do dia de incêndios rurais feito pelo segundo comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Ribeiro, na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, foi divulgado também que na tarde de hoje havia cinco incêndios mais preocupantes, dois deles começaram esta quarta-feira.

Os incêndios de Piódão, no distrito de Coimbra, Santo António, na Guarda, e Vilar de Perdizes, em Montalegre, vêm de dias anteriores, e os de Figueira de Castelo Rodrigo e Valongo, que deflagraram hoje também são considerados preocupantes.

As cinco ocorrências mobilizavam 2.775 operacionais, apoiados por 896 veículos e com o apoio ainda de 29 meios aéreos.

Segundo José Ribeiro, estão ainda em resolução, conclusão ou vigilância 44 incêndios, que envolvem a presença de 1.171 operacionais.

O segundo comandante disse que foi decidido manter o estado de prontidão especial de nível quatro até ao final de sexta-feira (nomeadamente para pré-posicionamento de meios), e que se mantêm ativados os planos distritais de emergência e proteção civil de Coimbra, Guarda e Castelo Branco.

José Ribeiro disse que os ventos fortes estão a dificultar o combate aos incêndios e referiu que a frente de incêndio na zona de Unhais da Serra, Fundão, que começou em Arganil, está a ser alvo de posicionamento de meios, com um "esforço muito significativo".

E acrescentou que os dois aviões Canadair do dispositivo nacional e que estiveram avariados já estão em funções.

José Ribeiro começou por mostrar solidariedade para com pessoas e territórios afetados e deixou uma palavra de incentivo ao dispositivo de combate aos fogos, e votos de restabelecimento das pessoas feridas.

Hoje, deixou também as condolências da ANEPC aos familiares e amigos do manobrador da máquina que morreu na sequência de um acidente na luta contra o incêndio de Mirandela.