Valor médio da prestação do crédito à habitação foi de 397 euros em Julho na Madeira

O valor médio da prestação vencida dos contratos de crédito à habitação na Madeira foi de 397 euros, em Julho. O valor representa uma diminuição de 1 euro face ao mês anterior e menos 21 euros comparando com o mesmo mês do ano passado, revelou esta quarta-feira, 20 de Agosto, a Direcção Regional de Estatística com base na informação disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com os dados hoje divulgados, no período em análise, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira, fixou-se em 3,420%, registando um decréscimo de 0,108 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior. Em Julho de 2024, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 4,618%.

Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou pelo vigésimo sétimo mês consecutivo, situando-se, em julho de 2025, nos 68 801 euros (68 463 euros em maio anterior). Um ano antes era de 65 287 euros.

A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita desceu para 3,385%, menos 0,094 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos manteve-se nos 394 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 72 270 euros (71 677 euros no mês precedente). No País, os juros desceram 4 euros face ao mês anterior, para os 202 euros, enquanto o capital amortizado subiu 4 euros, para os 192 euros.