Incêndio no Campanário em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou esta manhã na Estrada dos Terreiros, na freguesia do Campanário, no concelho da Ribeira Brava, foi dado como dominado às 7h47 desta manhã, encontrando-se neste momento em fase de rescaldo.

Segundo o Serviço Regional de Protecção Civil, o alerta foi dado esta manhã ao Centro Regional de Operações de Socorro (CROS) às 6h44 pela equipa do Corpo de Polícia Florestal afecto à área. Foram mobilizados de imediato 13 operacionais de três corporações de bombeiros - Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e Bombeiros Sapadores do Funchal - cinco veículos e a equipa de Polícia Florestal que já se encontrava na zona.

Como já referido, pelas 7h47 já tinha sido dado como dominado, contudo permanecem as acções de rescaldo com veículos que ficarão ao longo do dia deste sábado, visto o fogo florestal ter deflagrado numa zona de difícil acesso.

Tal como noticiado pelo DIÁRIO, o incêndio foi dado como extinto durante a noite, mas reacendeu na manhã deste sábado.