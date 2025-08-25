Mais de 40 concelhos em perigo máximo de incêndio

Mais de 40 concelhos dos distritos da Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco e Santarém estão hoje em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Apesar deste risco e em locais onde se registaram grandes incêndios nos últimos dias, hoje, pelas 06:30, não havia qualquer fogo significativo ativo no país, de acordo com a Autoridade Nacional e Emergência e proteção Civil.

Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muita nebulosidade no litoral norte e centro, em especial até meio da manhã, e possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral norte e centro.

Está também previsto vento em geral fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste a partir do fim da manhã, soprando por vezes forte na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca e nas serras do litoral centro e sul a partir da tarde.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (em Viana do Castelo, Braga e Évora) e os 18 (em Aveiro, Portalegre, Lisboa e Faro) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 35 (em Évora e Bragança).