Projecto da Praça do Carmo ‘nasceu’ há 31 anos

O projecto para a construção da Praça do Carmo foi divulgado há 31 anos. Na altura, o nome a dar a esta nova centralidade ainda era uma incógnita, com a Câmara Municipal do Funchal a querer Praça do Carmo e a Cooperativa Agrícola do Funchal a querer Praça da Cooperativa.

Esta requalificação do espaço nas traseiras da Igreja do Carmo inseria-se no plano de construção de um novo empreendimento a construir pela CAF, que contava com parque de estacionamento, centro comercial, escritórios e apartamentos.

Era então anunciado o encerramento ao trânsito da Rua da Conceição, entre a Rua do Frigorifico e a Rua do Carmo, assim que o Palácio dos Cônsules fosse concluído