Suspeita de incêndio na Nazaré era um churrasco

Os bombeiros do Funchal foram esta manhã alertados para uma suspeita de incêndio na Nazaré, em São Martinho.

Para o local seguiram sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com duas viaturas de combate a incêndios, e seis dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com um veículo.

Contudo, tratou-se de um falso alarme. Quando os bombeiros lá chegaram verificaram que se tratava de um churrasco.