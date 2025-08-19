Sobreaquecimento do motor de um carro mobiliza bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados pelas 9h10 desta terça-feira, 19 de Agosto, para um fogo numa viatura que se encontrava na zona da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

Quando os sete elementos da corporação, apoiados por duas viaturas, chegaram ao local verificaram que se tratava do sobreaquecimento do motor do veículo.

Não houve feridos a registar.