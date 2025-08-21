O deputado eleito pelo Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal lamenta que a proximidade anunciada pelo executivo se tenha perdido. Egídio Fernandes apontou críticas pela “propaganda” e lamentou a existência de pessoas em situação de sem-abrigo.

Está a decorrer, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a sessão solene comemorativa do 517.º aniversário da cidade do Funchal.

A fiscalização de alojamentos ilegais “nunca passou de promessa” e evocou o edifício da cooperativa Cortel, com Alojamento Local. Lamentou que se tenham perdido 23 milhões destinados a habitação social.

“Encontramos uma presidente de saída, não em gesto de humildade, mas em fuga”, atirou o Bloco de Esquerda, referindo-se a Cristina Pedra, que não será candidata à Câmara Municipal do Funchal.

Pediu uma cidade que proteja os vulneráveis.