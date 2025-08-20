CDU critica privatização das praias no Funchal

A candidatura da CDU à Câmara Municipal do Funchal, nas Eleições Autárquicas de 12 de Outubro, criticou esta quarta-feira, 20 de Agosto, a privatização do litoral do Funchal.

Na ocasião, a candidata Ana Paula Almeida recordou que o Plano de Ordenamento da Orla Costeira da Madeira prevê a “fruição pública”, “a conservação dos valores ambientais e paisagísticos” e a “valorização dos recursos existentes na orla costeira”, alertando que, a "aprovação tardia do POCMAD (Resolução do Conselho do Governo Regional nº 48/2024) provocou a ocupação desorganizada, com construção hoteleira excessiva na orla costeira, contribuindo para a degradação ambiental e dos recursos e o difícil acesso ao mar, principalmente no Funchal".

Neste momento, critica a CDU, "o acesso público ao mar é muito limitado, escapando a praia Formosa e pouco mais".

Ironicamente, no Funchal, as praias não são para todos nem de todos e também não são, na sua maioria, públicas. O acesso ao mar é para alguns privilegiados e, preferencialmente, turistas. CDU

A candidatura recorda "as descargas de esgotos que, prejudicando a saúde pública e a preservação do meio marinho, provocam limitações na fruição", apontando que, entre Maio e Julho de 2025, "ocorreram quatro situações de desaconselhamento de banhos nas praias madeirenses".