Bombeiros resgatam turista na Ribeira das Cales

Foto arquivo

Uma estrangeira de 45 anos pediu socorro esta tarde, quando realizava um percurso na Ribeira das Cales (PR3), no Parque Ecológico.

A vítima, de nacionalidade italiana, disse estar esgotada fisicamente e com dores de cabeça e está agora a ser resgatada por uma equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

No local encontram-se 9 bombeiros com três viaturas.

