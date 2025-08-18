Bombeiros resgatam turista na Ribeira das Cales
Uma estrangeira de 45 anos pediu socorro esta tarde, quando realizava um percurso na Ribeira das Cales (PR3), no Parque Ecológico.
A vítima, de nacionalidade italiana, disse estar esgotada fisicamente e com dores de cabeça e está agora a ser resgatada por uma equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.
No local encontram-se 9 bombeiros com três viaturas.
