Homem alterado fez accionar PSP e bombeiros
Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública foram accionados, esta manhã, para socorrer um homem, na faixa etária dos 30 anos, que se encontrava alterado na Via Expresso entre a Cancela e a Camacha.
Segundo o que foi possível aferir, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento hospitalar.
