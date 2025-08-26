 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Homem alterado fez accionar PSP e bombeiros

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia de Segurança Pública foram accionados, esta manhã, para socorrer um homem, na faixa etária dos 30 anos, que se encontrava alterado na Via Expresso entre a Cancela e a Camacha. 

Segundo o que foi possível aferir, o homem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento hospitalar. 

