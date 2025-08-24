 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Turistas perdidos resgatados pelos bombeiros

None

Um casal de turistas, cuja idade e nacionalidade não foram possíveis aferir, perdeu-se esta tarde, pelas 14h30, enquanto percorria o Pico Canário, na freguesia do Curral das Freiras. 

Após terem recebido o alerta, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram um veículo e três elementos. A Polícia Florestal foi igualmente accionada. 

Os turistas não se encontram feridos e já foram resgatados. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo