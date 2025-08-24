Turistas perdidos resgatados pelos bombeiros

Um casal de turistas, cuja idade e nacionalidade não foram possíveis aferir, perdeu-se esta tarde, pelas 14h30, enquanto percorria o Pico Canário, na freguesia do Curral das Freiras.

Após terem recebido o alerta, os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos mobilizaram um veículo e três elementos. A Polícia Florestal foi igualmente accionada.

Os turistas não se encontram feridos e já foram resgatados.