Incêndio em mato na Quinta Grande

Um incêndio em mato fez accionar há pouco, pelas 11 horas, três corporações e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil para a Quinta Grande, em Câmara de Lobos.

Foram mobilizados, em triangulação de meios, quatro veículos com 22 operacionais dos corpos de bombeiros de Câmara de Lobos, Sapadores do Funchal e Ribeira Brava, assim como o helicóptero de ataque inicial com a brigada helitransportada e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

No entanto, ao verificarem que se tratava de um fogo de pequenas dimensões, ficou apenas no local a equipa dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos que combateu as chamas. Os restantes meios foram desmobilizados.