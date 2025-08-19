Incêndio na Ponta do Pargo em fase de rescaldo

O incêndio que deflagrou esta tarde na Ponta do Pargo, no concelho da Calheta, encontra-se em fase de rescaldo.

Após o alerta ter sido dado às 16h27 foram mobilizados diversos meios, que permitiram dominar o incêndio nos primeiros 90 minutos.

No total estiveram 27 operacionais de três corporações de bombeiros - Bombeiros Voluntários da Calheta, os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e os Bombeiros Sapadores do Funchal e sete veículos, assim como o helicóptero da Protecção Civil.

Pelas 17h56 o incêndio tinha sido dado como dominado. Este deflagrou numa zona de difícil acesso, contudo as equipas apeadas conseguiram controlar o fogo.