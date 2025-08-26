Exéquias de D. Teodoro esta manhã na Sé

Esta manhã o corpo de D. Teodoro de Faria continuou a ser velado em câmara ardente na Sé do Funchal até às 11h00, hora de início da missa das exéquias, a decorrer na presença de entidades religiosas, civis e militares.

A celebração fúnebre, a decorrer na catedral, conta com a participação de numerosas figuras eclesiásticas, inclusive nacionais, será seguida do cortejo até ao cemitério de São Martinho, onde o antigo bispo do Funchal será sepultado.

Segundo adiantou o cónego Marcos Gonçalves, vigário-geral da Diocese e pároco da Sé, D. Teodoro ficará inicialmente num jazigo próprio da Diocese por um período de “cinco a seis anos”. Findo esse tempo, “os seus restos mortais serão trasladados para o jazigo na Sé do Funchal, como aconteceu recentemente com D. Francisco Santana - bispo do Funchal entre 1974 e 1982”. Por vontade expressa do próprio, o prelado ficará assim no “jazigo dos bispos”.

D. Teodoro de Faria faleceu no sábado passado, na véspera de completar 95 anos de idade.