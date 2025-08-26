Exéquias de D. Teodoro de Faria: Presença de entidades eclesiásticas de destaque

As exéquias de D. Teodoro de Faria, Bispo Emérito do Funchal, serão celebradas na Sé do Funchal, com a presença de várias personalidades de destaque da Igreja Católica em Portugal. Entre os presentes estão D. Rui Manuel Valério, Patriarca de Lisboa, o Cardeal D. Américo Aguiar, Bispo da Diocese de Setúbal, e os madeirenses Dom José Ornelas Carvalho, Bispo de Leiria-Fátima e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, e D. Nélio Pita, Bispo Auxiliar da Diocese de Braga.

A presença destas entidades eclesiásticas de renome sublinha a importância de D. Teodoro de Faria no seio da Igreja Católica em Portugal e a estima em que era tido. A cerimónia promete ser um momento de reflexão e oração pelos fiéis, que se reuniram para prestar a última homenagem ao Bispo Emérito.