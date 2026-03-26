Concurso para o segundo helicóptero já em andamento

O Governo da República conta que o segundo helicóptero prometido para o combate a incêndios na Região, financiado com verbas do Orçamento do Estado, esteja na Madeira antes do Verão.

Isso mesmo deu conta Micaela Freitas, na sequência da reunião que manteve ontem, em Lisboa, com o secretário de Estado da Administração Interna.

À margens das I Jornadas de Investigação em Enfermagem do SESARAM, que tiveram hoje início, no Museu da Electricidade - Casa da Luz, a governante madeirense, que tem a pasta da Saúde e Protecção Civil, fez saber que o procedimento para a contratação desse segundo meio aéreo já está a decorrer.