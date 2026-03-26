Pelo menos 28 civis mortos em ataques com drones no Sudão

Pelo menos 28 civis foram mortos em dois ataques com drones nas regiões sudanesas de Darfur e Kordofan, informou hoje um membro de uma equipa médica.

De acordo com a fonte, pertencente a uma clínica médica local, um dos ataques ocorrido na quarta-feira teve como alvo um mercado na cidade de Saraf Omra, no estado de Darfur do Norte, matando 22 pessoas, incluindo um bebé, e ferindo 17.

Sudanese Armed Forces operations are targeting fuel lines and targets belonging to the UAE-backed Janjaweed terrorist militia in the Saraf Omra region of North Darfur State. #Sudan pic.twitter.com/z7eRXVI4yb — HornPulse (@hornpulsemedia) March 25, 2026

Outro ataque, também ocorrido na quarta-feira, incendiou um camião que circulava numa estrada em Kordofan do Norte, causando seis mortos.

"Seis corpos foram admitidos ontem [quarta-feira] no hospital, três deles carbonizados, além de 10 feridos", disse uma fonte médica do hospital local Al-Rahad, atribuindo o ataque às Forças de Apoio Rápido paramilitares, que estão em guerra com o exército.