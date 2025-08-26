Encontrado cadáver em decomposição numa habitação no Monte

Um cadáver, pertencente a um homem de 80 anos, em estado de decomposição foi encontrado, esta manhã, numa habitação no Monte.

Após terem sido alertados, pelas 8h25, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local, juntamente com agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que tomaram conta da ocorrência.