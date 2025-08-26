 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Encontrado cadáver em decomposição numa habitação no Monte

None

Um cadáver, pertencente a um homem de 80 anos, em estado de decomposição foi encontrado, esta manhã, numa habitação no Monte. 

Após terem sido alertados, pelas 8h25, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local, juntamente com agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que tomaram conta da ocorrência. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo