Encontrado cadáver em decomposição numa habitação no Monte
Um cadáver, pertencente a um homem de 80 anos, em estado de decomposição foi encontrado, esta manhã, numa habitação no Monte.
Após terem sido alertados, pelas 8h25, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se para o local, juntamente com agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que tomaram conta da ocorrência.
