Monte cheio de festa e devoção

A tradição voltou a cumprir-se na noite de 14 de Agosto, no Monte, onde locais, turistas e emigrantes fizeram a festa em honra da padroeira da Madeira, não faltaram velas, espetada e despique, numa mistura tão habitual entre o sagrado e o profano.

Mais de uma tonelada de velas à venda no Monte No Largo das Fontes, a barraquinha de velas de Fábio Gomes é um dos pontos de paragem obrigatória nesta véspera do Arraial de Nossa Senhora do Monte. O responsável estima vender cerca de 1.500 quilos de cera em velas ao longo destas celebrações, além de milhares de copos com velas, que calcula estarem entre as três e as quatro mil unidades.

A festa de Nossa Senhora do Monte data dos primórdios da colonização da ilha e é considerada o maior e mais concorrido arraial cristão da Madeira, sendo que a devoção dos madeirenses está ligada a um momento trágico na história da ilha, quando uma aluvião registada em 1803 provocou a morte de aproximadamente mil pessoas. Para ajudar a enfrentar esta calamidade, a diocese do Funchal considerou, no ano seguinte, a Senhora do Monte como a padroeira da Madeira.

“Quem gosta do arraial tradicional vem ao Monte” O Arraial de Nossa Senhora do Monte está “bem composto” e a expectativa é que a afluência aumente nas próximas horas.

A festa que na noite passada foi de arromba, prossegue hoje, atingindo o seu expoente máximo no que toca à religião, assinalando a Assunção de Nossa Senhora.