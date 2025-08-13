Sismo com magnitude 3,0 sentido na ilha de São Jorge
Um sismo de magnitude 3,0 na escala de Richter foi sentido hoje de madrugada na ilha açoriana de São Jorge, informou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
Segundo o CIVISA, o abalo foi registado às 02:31 (mais uma hora em Lisboa) e teve epicentro a cerca de 21 quilómetros a norte-nordeste do Topo, no concelho da Calheta.
"De acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli Modificada) no Topo", é referido.
O evento insere-se na atividade sísmica "que vem sendo registada no grupo Central desde junho de 2022". O grupo Central do arquipélago é composto por cinco ilhas: São Jorge, Faial, Pico, Graciosa e Terceira.
O CIVISA, que continua a acompanhar a evolução da situação, não exclui a possibilidade de "virem a ocorrer novos eventos sentidos pela população".
Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", descreve o Instituto Português do Mar e da Atmosfera na sua página da Internet.