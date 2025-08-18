 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Sismo de magnitude 1,8 registado no Porto Santo

None

Na noite de ontem, 17 de Agosto, pelas 21h55, foi registado um sismo de magnitude 1,8 no Porto Santo, segundo dados do IPMA. O epicentro ocorreu a cerca de 25 km de profundidade.

As coordenadas do epicentro foram identificadas em N 32° 55' 12" W 15° 9' 0", a aproximadamente 171 km de distância do ponto de referência do sistema de monitorização.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo