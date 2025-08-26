Santa Clara visita Shamrock Rovers em desvantagem na luta pela fase de liga

O Santa Clara visita o vice-campeão irlandês Shamrock Rovers na quinta-feira, na segunda mão do play-off da Liga Conferência de futebol, procurando inverter a derrota sofrida nos Açores (2-1) para rumar pela primeira vez à fase de liga.

Uma semana depois do desaire em Ponta Delgada, os insulares vão reencontrar o líder isolado do escalão principal da República da Irlanda às 20:00, no Estádio Tallaght, em Dublin, sob arbitragem do esloveno Matej Jug, decidindo a continuidade na terceira prova europeia de clubes.

A equipa treinada por Vasco Matos esteve a ganhar na primeira mão, com um golo do brasileiro Vinícius Lopes, aos 20 minutos, mas Danny Grant, aos 43, e Daniel Mandroiu, aos 66, fizeram a reviravolta e deixaram o Shamrock Rovers na dianteira da eliminatória.

A exemplo dos 'hoops', que adiaram a receção ao campeão Shelbourne, da 28.ª jornada da Liga irlandesa, o Santa Clara não jogou no fim de semana, uma vez que a visita ao Estoril Praia, da terceira ronda da I Liga portuguesa, foi reagendada para 06 de setembro.

Antes do primeiro encontro diante do Shamrock Rovers, os açorianos tinham começado o campeonato com duas derrotas e não marcaram golos, em contraste com o percurso na segunda e terceira fases preliminares da Liga Conferência, em que afastaram os croatas do Varazdin (3-2 no agregado das duas mãos) e os norte-irlandeses do Larne (3-0), respetivamente.

Quinto classificado da I Liga em 2024/25, o Santa Clara já igualou a sua melhor prestação europeia de sempre, estabelecida em 2021/22, quando, na estreia em provas da UEFA - excluindo as participações na Taça Intertoto -, foi derrotado pelos sérvios do Partizan no play-off da Liga Conferência e falhou o acesso à fase de liga, cujo prémio de entrada é de 3,17 milhões de euros

Além da visita dos insulares ao recordista de títulos de campeão na República da Irlanda (21), a segunda mão do play-off tem mais 23 jogos, com os luxemburgueses do Differdange, treinados pelo português Pedro Silva, a receberem o Drita, tentando inverter a derrota sofrida no Kosovo (2-1).

Os vencedores qualificam-se para a fase de liga da quinta edição da Liga Conferência, que teve como único representante português o Vitória de Guimarães, em 2024/25, ao passo que os derrotados ficam afastados das provas continentais desta temporada.