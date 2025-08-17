Nacional em desvantagem numérica perde ao intervalo frente ao Rio Ave

O Nacional encerrou a primeira metade do encontro frente ao Rio Ave, para a segunda jornada da I Liga de futebol português, em desvantagem pela margem mínima e reduzido a 10 elementos, após expulsão do defesa-central Ulisses.

O tento que desbloqueou o marcador ficou a cargo de Clayton, ao minuto 13 da partida disputada no Estádios dos Arcos, após assistência de André Luiz.

Ulisses recebeu ordem de expulsão, aos 40, após ter sido admoestado com dois cartões amarelos num espaço de três minutos, deixando a formação liderada por Tiago Margarido reduzida a 10 elementos.