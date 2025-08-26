Braga recebe Lincoln Red Imps na Liga Europa

O Sporting de Braga recebe na quinta-feira os gibraltinos do Lincoln Red Imps, numa mera formalidade para os 'arsenalistas' rumo à fase de liga da Liga Europa de futebol, depois da goleada da primeira mão do play-off.

No Estádio Algarve, casa 'emprestada' do conjunto de Gibraltar, o Sporting de Braga não sentiu qualquer dificuldade para golear por 4-0, com golos do espanhol Victor Gómez (34 minutos), do uruguaio Rodrigo Zalazar (39 e 80) e do também espanhol Pau Victor (90).

Assim, o encontro de quinta-feira, às 20:00, no Estádio Municipal de Braga, não deverá trazer grandes novidades e os 'arsenalistas' deverão mesmo regressar à fase de liga da segunda competição europeia de clubes, na qual na última época acabaram por falhar a passagem às rondas a eliminar, por apenas um ponto.

Já com oito encontros disputados -- cinco das pré-eliminatórias da Liga Europa e três da I Liga -- em pouco mais de um mês, a receção ao Lincoln Red Imps poderá permitir ao treinador dos bracarenses, o espanhol Carlos Vicens, fazer alguma rotação no plantel, poupando alguns dos jogadores mais utilizados e dando minutos a outros.

Os bracarenses chegam a este encontro depois de perder os primeiros pontos na I Liga, ao empatarem em casa a dois golos com o AVS, que ainda não tinha pontuado, na terceira jornada, depois de duas vitórias por 3-0 nas primeiras jornadas.

O Sporting de Braga tem quase garantida a presença no sorteio da fase de liga da Liga Europa, marcado para sexta-feira e no qual teve entrada direta o FC Porto, terceiro classificado da última I Liga.

Por seu lado, o Lincoln Red Imps, já despromovido das rondas preliminares da Liga dos Campeões, sabe que vai continuar nas competições europeias, uma vez que, mesmo eliminado, será relegado para a Liga Conferência, naquela que será a sua segunda presença na mais recente prova europeia, depois de ter perdido os seis encontros disputados na fase de grupos de 2021/22.

Neste play-off da Liga Europa, o Panathinaikos, treinado pelo português Rui Vitória, defende uma vantagem de 2-1 na visita aos turcos do Samsunspor, enquanto os búlgaros do Ludogorets, de João Mota, tentam dar, em casa, a volta à eliminatória com o Shkëndija, que, na Macedónia do Norte, venceu por 2-1.