Governo realiza hoje Conselho de Ministros extraordinário para medidas sobre incêndios

O Governo realiza hoje um Conselho de Ministros extraordinário, em Viseu, com o debate e a aprovação de medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios florestais em cima da mesa da reunião presidida pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Antes do Conselho de Ministros, cujo início está previsto para as 17:00 horas, os ministros da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, reúnem-se, em encontros separados em Sernancelhe e Trancoso, com os autarcas dos concelhos afetados pelos incêndios.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram três mortos, incluindo um bombeiro, vários feridos e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até 20 de agosto arderam mais de 222 mil hectares no país.

A resposta do Governo ao problema dos incêndios mereceu fortes críticas da oposição e motivou a marcação de um debate parlamentar extraordinário com o primeiro-ministro na próxima quarta-feira.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival Extramuralhas começa hoje em Leiria, com 21 artistas nacionais e internacionais de diferentes estéticas da música independente que, até sábado, atuam em vários espaços da cidade sob o lema "Mais empatia, melhor humanidade".

Esta 14.ª edição do festival organizado pela associação Fade In tem como cabeças de cartaz os britânicos Matt Elliott, And Also The Trees e Keeley Forsyth e os belgas Suicide Commando.

Em Leiria vão ainda atuar artistas de França, Alemanha, Suécia, Espanha, Brasil, Bélgica, Estados Unidos da América, Turquia, Polónia, Grécia e Portugal.

***

A peça "Somos la guerra", da bailarina, coreógrafa e diretora de cena Luz Arcas com a sua companhia La Phármaco, no Fórum Municipal Luísa Todi, marca hoje, em Setúbal, o início da 27.ª edição da Festa do Teatro.

A apresentação da peça é precedida pela abertura oficial da 27.ª Festa do Teatro - Festival Internacional de Teatro de Setúbal, numa sessão a realizar ao final da tarde, no Convento de Jesus, seguido de um concerto pelo duo musical luso-espanhol La Barca.

A festa, a decorrer até dia 30, conta com 25 peças, duas das quais estreias, e, à semelhança das duas edições anteriores, apresentará um espetáculo em Palmela.

DESPORTO

O Sporting de Braga começa hoje a disputar a derradeira fase de acesso à fase de liga da Liga Europa de futebol, surgindo como grande favorito a afastar o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, no play-off.

Numa eliminatória em que os dois encontros vão ser disputados em Portugal, os bracarenses visitam, a partir das 20:00, o Estádio Algarve, casa 'emprestada' do conjunto gibraltino, que visita o Municipal de Braga uma semana depois, no segundo encontro do play-off.

Este ano comandado pelo espanhol Carlos Vicens, antigo adjunto de Pep Guardiola, o Sporting de Braga já teve de ultrapassar duas rondas de qualificação na Liga Europa, afastando com dificuldade o Levski Sófia, na segunda pré-eliminatória, apenas no prolongamento, antes de afastar os romenos do Cluj na terceira ronda.

O Lincoln Red Imps já disputaram seis encontros nas competições europeias esta temporada, quatro dos quais nas rondas preliminares da Liga dos Campeões, nas quais afastaram o Víkingur, das Ilhas Faroé, antes de cair perante o Estrela Vermelha, sendo que, já na Liga Europa, o conjunto de Gibraltar afastou os arménios do Noah, na terceira pré-eliminatória, no desempate por grandes penalidades.

O encontro entre o Lincoln Red Imps e o Sporting de Braga está marcado para as 20:00, no Estádio Algarve, com arbitragem do norueguês Morten Krogh.

***

O Santa Clara recebe o vice-campeão irlandês Shamrock Rovers, na primeira mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Conferência de futbol, procurando esquecer o mau arranque na I Liga.

Os açorianos são umas das quatro equipas ainda sem pontos nas duas primeiras jornadas do campeonato nacional, defrontando o líder isolado do escalão principal da República da Irlanda.

O Santa Clara vai disputar a terceira ronda preliminar da Liga Conferência, depois de já ter eliminado os croatas do Varazdin (3-2 no agregado das duas mãos) e os norte-irlandeses do Larne (3-0).

SOCIEDADE

A Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (UNEF) da PSP, conhecida como 'mini SEF', entra hoje em vigor com 1.200 polícias aptos para controlo de fronteiras nos aeroportos.

Com a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), em 2023, algumas competências desta força de segurança passaram para a esfera da PSP e, agora, as operações de afastamento, readmissão e retorno de pessoas em situação irregular, que tinham sido atribuídas à Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), ficam também a cargo da PSP.

O objetivo, explicou a PSP em comunicado, é que, "a médio prazo", a UNEF funcione com cerca de 2 mil pessoas, incluindo "polícias, técnicos especializados, prestadores de serviços e voluntários da sociedade civil e de organizações não-governamentais".

Esta necessidade de aumento de trabalhadores é resultado, não só das novas competências agora atribuídas, mas também da implementação do novo sistema de entradas e saídas que vai funcionar a partir de 12 de outubro de 2025 e da implementação do Pacto Europeu para as Migrações e Asilo a partir do próximo ano.

Além das operações de afastamento e de retorno, que eram da competência da AIMA, a vigilância, fiscalização e controlo de fronteiras aéreas, que eram já competência da PSP, ficam também concentradas na nova unidade, que ficará sob a liderança do diretor nacional desta polícia.