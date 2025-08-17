Sporting de Braga ganha em Alverca e continua 100% vitorioso

O Sporting de Braga manteve-se hoje 100% vitorioso na edição 2025/26 da I Liga portuguesa de futebol, ao triunfar no reduto do promovido Alverca por 3-0, em encontro da segunda ronda.

Depois de bater em casa o também promovido Tondela, igualmente por 3-0, os 'arsenalistas' venceram no Ribatejo com tentos de Diego Rodrigues (11 minutos), Ricardo Horta (14) e do marroquino El Ouazzani (36), de penálti.

A equipa do espanhol Carlos Vicens junta-se, provisoriamente, na liderança, com seis pontos, ao Famalicão, enquanto o Alverca continua a zero, pois tinha perdido por 2-1 no reduto do Moreirense, na estreia.