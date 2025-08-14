Lincoln defronta Braga no play-off, Panathinaikos, de Rui Vitória, avança

O Lincoln Red Imps marcou hoje encontro com o Sporting de Braga no play-off da Liga Europa de futebol, ao afastar o Noah na terceira pré-eliminatória, através dos penáltis, tal como o Panathinaikos, treinado pelo português Rui Vitória.

Uma semana depois do empate em Gibraltar (1-1), Lincoln Red Imps e Noah ficaram-se pelo 'nulo' na Arménia (0-0, após prolongamento) e precisaram das grandes penalidades para decidir o adversário do Sporting de Braga, com os visitantes a imporem-se por 6-5.

O capitão luso-gibraltino Bernardo Lopes converteu o sétimo e último penálti do Lincoln Red Imps, antes de o camaronês Yan Eteki, ex-médio do Casa Pia, atirar para defesa do guarda-redes espanhol Nauzet García, enviando para os play-offs da Liga Conferência o Noah, cujo 'onze' incluiu os portugueses Gonçalo Silva, David Sualehe e Hélder Ferreira.

O Lincoln Red Imps continua na Liga Europa e vai encontrar na última ronda de acesso à fase de liga o Sporting de Braga, finalista derrotado em 2010/11, que triunfou na receção ao Cluj (2-0), graças a dois golos do uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 19 minutos, de penálti, e aos 45+5, para dilatar a vantagem tangencial alcançada na Roménia (2-1).

Os minhotos chegaram à quarta vitória em cinco partidas nas diversas competições sob orientação do treinador espanhol Carlos Vicens e visitam o campeão gibraltino em 21 de agosto, uma semana antes da segunda mão, no dia 28, em Braga, tendo em vista a 10.ª presença, e segunda seguida, na fase principal da segunda prova continental de clubes.

Nos play-offs também vão estar os gregos do Panathinaikos, que ganharam nos penáltis aos ucranianos do Shakhtar Donetsk (4-3), após novo empate sem golos, em Cracóvia, na Polónia, onde os 'mineiros', vencedores da prova em 2008/09, no formato de Taça UEFA, atuam como anfitriões nas competições europeias, devido à invasão da Rússia à Ucrânia.

A equipa de Rui Vitória, que jogou contra 10 unidades desde os 82 minutos, por expulsão de Oleh Ocheretko, vai medir forças com os turcos do Samsunspor na próxima fase, na sequência do afastamento na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões frente aos escoceses do Rangers.

Os vencedores dos seis duelos do caminho dos campeões e dos sete do trajeto das ligas da terceira ronda preliminar qualificaram-se para os play-offs de acesso à fase de liga, que vão incluir mais 11 clubes, enquanto os derrotados foram relegados para o patamar homólogo da Liga Conferência.