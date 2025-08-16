Temperatura nas terras altas vai subir

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 16 de Agosto, na Madeira, uma subida da temperatura máxima nas terras altas da ilha e céu pouco nublado.



O vento deverá soprar fraco a moderado (até 25 km/h) de nordeste.

As temperaturas vão variar entre os 21 e os 27 ºC no Funchal e os 21 e 26 ºC no Porto Santo. O arquipélago da Madeira volta a apresentar hoje risco de exposição à radiação ultravioleta (UV), como tal, o serviço nacional meteorológico recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, camisola, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1 metro na costa norte. Já para a costa sul, ondas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 22 e os 24 ºC.