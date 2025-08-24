Pequena descida de temperatura nas terras altas da Madeira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira terá hoje períodos de céu geralmente muito nublado, apresentando boas abertas na vertente Sul da ilha.

Estão previstos aguaceiros, mais prováveis na vertente Norte e nas terras altas.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante Norte, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos Leste e Oeste a partir da tarde.

Está prevista uma pequena descida de temperatura nas terras altas e uma pequena subida na vertente Sul da ilha. No Funchal, a máxima será de 27 graus a mínima de 21 graus. Já no Porto Santo, a máxima será de 26 graus e a mínima de 22 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Norte/Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 23/24 graus.