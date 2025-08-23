Começam hoje as Festas de São Vicente
Confira as iniciativas que marcam a agenda regional de hoje
As grandes festas de São Vicente regressam este sábado, 23 de Agosto, para nove dias de grande animação com uma programação diversificada para satisfazer todos os gostos.
O primeiro dia do evento ficará marcado pelo Challenge Ibérico Super Extreme Trial 4x4, que arranca pelas 21 horas, na Ribeira de São Vicente.
Outras iniciativas que marcam este que é o ducentésimo trigésimo sétimo dia do ano, em que faltam 130 dias para o fim de 2025:
- Das 09h30 às 11h30 - Café Memória da Madeira promove uma sessão prática, intitulada 'Coração e Cérebro: O Papel da Prevenção Cardiovascular no desenvolvimento de Défices Cognitivos', com o médico interno de formação específica em Cardiologia, Francisco Sousa, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000);
- 11 horas - O JPP promove uma acção política à porta do Pingo Doce do Anadia;
- 12h30 - O PSD promove uma iniciativa política junto ao empreendimento em construção na Rua Comandante Camacho de Freitas, no Campanário;
- 15 horas - A Iniciativa Liberal realiza uma visita à Praia do Toco;
- 13 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove a prova Downtown Funchal - Campeonato da Madeira de DHU / Mini DHU, do Bairro do Hospital ao Parque de Santa Catarina;
- 17 horas - Sessão de abertura da Mostra Regional do Figo Tabaibo e Mel 2025, no adro da Igreja de São João Batista, na Fajã da Ovelha;
- A partir das 17 horas - Projecto Cinema Português nas Ilhas no Fórum Machico;
- 18 horas - Jogo da I Liga Nacional - Sporting no Estádio da Madeira;
- 18h30 - Apresentação do Adro Bailatório_Baile Performativo no adro da Capela Quinta de São João - Galeria Lourdes;
- 21 horas - Espectáculo 'Arapy Aguaçu', criação de Eduardo Martinelli e Norberto Cruz, no auditório do Jardim Municipal do Funchal;
- 21h30 - XXI Encontro de Folclore do Porto Santo – IX Internacional na Praça do Barqueiro, no Porto Santo;
- 21h30 - 33º Festival Internacional de Folclore da Ponta do Sol no Centro Cultural John dos Passos.
Principais acontecimentos registados a 23 de Agosto, Dia Europeu em Memória das Vítimas de todos os Regimes Totalitários e Autoritários e Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e da sua Abolição:
1775 - Jorge II de Inglaterra reconhece a existência da rebelião nas colónias americanas, que conduzirá à Independência dos Estados Unidos, em 1776.
1781 - É estabelecida pela rainha D. Maria I a Aula Régia do Desenho de Figura e Arquitetura Civil.
1833 - É abolida a escravatura nas colónias britânicas.
1839 - Hong Kong é tomada pelos ingleses durante a guerra com a China.
1889 - Com a tecnologia do italiano Marconi é feita a primeira transmissão sem fios de uma mensagem entre um navio e um porto de mar, em pleno Atlântico.
1914 - Primeira Guerra: O Japão declara guerra à Alemanha.
1927 - Os militantes anarquistas italianos Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti são executados nos Estados Unidos, acusados de homicídio pelo Tribunal Superior de Massachusetts. Meio século depois, a justiça norte-americana reconheceria o erro e decretaria a inocência.
1937 - Forças militares japonesas desembarcam em Xangai, na China.
1939 - II Guerra Mundial. Assinatura do pacto germano-soviético de não-agressão, entre a Alemanha, de Hitler, e a URSS, de José Estaline.
1940 - Alemães iniciam bombardeamento a Londres, durante a II Guerra Mundial.
1944 - II Guerra Mundial. A Roménia levanta-se contra a ocupação nazi.
1952 - É criado o Pacto de Segurança da Liga Árabe.
1962 - Primeira ligação via satélite, em direto, de uma emissão de televisão, entre os Estados Unidos e a Europa.
1966 - O Lunar Orbiter 1 da NASA é a primeira nave espacial dos Estados Unidos a orbitar a Lua e obter a primeira foto da Terra tirada das proximidades da Lua.
1969 - O general De Gaulle renuncia à Presidência da França.
1973 - É lançado o satélite de comunicações Intelsat.
1978 - O Parlamento da Nicarágua é ocupado por guerrilheiros da Frente Sandinista.
1984 - A revista britânica The News Stateman afirma que o governo de Margaret Thatcher, dois anos antes, durante a guerra das Malvinas, considerara a possibilidade de lançar um ataque nuclear à cidade argentina de Córdoba.
1990 - A República Federal Alemã e a República Democrática Alemã marcam a reunificação para 03 de outubro.
1991 - Ilegalização do Partido Comunista na URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). O jornal Pravda é suspenso e o diretor da agência de Notícias TASS demitido.
1993 - Os líderes da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Afonso Dhlakama e Joaquim Chissano, respetivamente, iniciam conversações em Maputo sobre o processo de paz em Moçambique.
1999 - Nasce o Blogger, a plataforma mais conhecida e influente na generalização dos blogges, desenvolvido pela Pyra Labs.
2004 - O balanço oficial dos incêndios florestais em Portugal coloca a área ardida em 2004 nos 104.424 hectares, a segunda maior, depois de 2003.
2005 - Médio Oriente. É concluída a retirada israelita da Faixa de Gaza, com o desmantelamento dos colonatos de Sa-Nur e Khomesh. Começa a retirada de quatro colonatos da Cisjordânia.
2007 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o novo Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior.
2007 - O Governo atribuiu ao Instituto de Apoio à Criança o número único europeu (116 000) para a comunicação de casos de crianças desaparecidas, cumprindo assim uma directiva europeia.
2010 - Desmoronamento na mina de São José situada a mais de 800 quilómetros a noroeste de Santiago do Chile. Uma sonda entrega os primeiros alimentos e medicamentos aos mineiros encarcerados.
2017 - Eleições gerais em Angola. O general João Lourenço, de 63 anos, é eleito Presidente da República de Angola.
2017 - Dez pessoas morrem e mais de 240 ficam feridas em Macau devido à passagem do tufão Hato.
2018 - A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, anuncia que o Conselho de Ministros aprovou a proposta de lei do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público, que pretende uma melhor definição dos órgãos do Ministério Público e as relações e competências de cada um e a aplicação de uma carreira plana aos profissionais.
2022 - Ucrânia retoma os jogos do campeonato de futebol com a presença do Presidente Volodymyr Zelensky e militares, que deram o pontapé de saída do principal campeonato do país.
2023 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma visita de dois dias à capital da Ucrânia, que coincide com a comemoração do 32.º aniversário da independência do país.
2023 - A índia torna-se o primeiro país a colocar uma sonda espacial na superfície da Lua junto ao polo sul, com a alunagem bem-sucedida da nave não-tripulada Chandrayaan-3 "nave lunar". O programa foi desenvolvido pela Organização de Investigação Espacial Indiana.
2023 - A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) confirma a morte de Yevgeny Prigozhin, 62 anos, líder do grupo mercenário russo Wagner, na queda do jato privado que se despenhou a norte de Moscovo, Rússia.
Pensamento do dia:
Deliberar é tarefa de muitos. Agir é tarefa de um só. Charles De Gaule (1890-1970), general, antigo Presidente da França.