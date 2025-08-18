Praça do Barqueiro recebe XXI Encontro de Folclore este sábado
A Associação Grupo de Folclore do Porto Santo, em colaboração com a Junta de Freguesia do Porto Santo, vai organizar o XXI Encontro de Folclore do Porto Santo – IX Internacional, que terá lugar no próximo dia 23 de Agosto, pelas 21h30, na Praça do Barqueiro.
Este evento, que reúne grupos nacionais e internacionais, constitui uma oportunidade única para celebrar a tradição e cultura popular, enriquecendo a oferta cultural e turística da ilha.
Todos os anos por esta altura, nomeadamente no mês de Agosto, já são muitos locais, mas também madeirenses e até continentais, que já sabem deste evento cultural, e que estão ansiosos por mais uma edição.
É sem dúvida um certame que vai juntar no próximo sábado largas centenas de pessoas na Praça do Barqueiro.