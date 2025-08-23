Encontro de Folclore anima Praça do Barqueiro no Porto Santo

O XXI Encontro de Folclore e IX Encontro Internacional de Folclore do Porto Santo encontra-se a decorrer, esta noite, na Praça do Barqueiro. O evento é organizado pela Junta de Freguesia local.

Nesta edição, participam quatro grupos nacionais, um internacional, nomeadamente do México e o Grupo Folclórico anfitrião (Porto Santo).

A presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, Joselina Melim, destacou que o evento é benéfico para todos e sublinhou a importância de continuar a realizar-se na ‘ilha dourada’.

Estou muita agradada com esta edição. Este festival é sempre muito bom para o Porto Santo e também para todos aqueles que nos visitam. É um certame que tem de continuar, porque representa a cultura de um povo e a sua identidade". Joselina Melim

A Praça do Barqueiro está repleta de público para ouvir músicas tradicionais vindas de vários pontos de Portugal e também do México.