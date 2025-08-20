Normalizada circulação no IP3 após acidente que causou um morto e 31 feridos

A circulação no Itinerário Principal 3 (IP3) no concelho de Tondela foi restabelecida pelas 22:00 de hoje, após o corte devido a uma colisão rodoviária que causou um morto e 31 feridos ligeiros, adiantou à Lusa fonte da GNR.

O acidente ocorreu pelas 15:15 de hoje, na zona de Canas de Santa Maria, concelho de Tondela, distrito de Viseu, e obrigou ao corte do IP3 nos dois sentidos.

Fonte da GNR de Viseu indicou que a circulação foi normalizada nos dois sentidos pelas 22:00.

A colisão envolveu um veículo ligeiro de passageiros, um autocarro da Rede Expresso que viajava de Coimbra para Viseu e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Tondela, tinha adiantado à Lusa fonte da GNR.

A vítima mortal é um homem de 54 anos, que conduzia o veículo ligeiro.

Segundo a mesma fonte, os 31 feridos eram passageiros do autocarro e foram transportados para o hospital de Viseu.

"Os restantes passageiros foram para o quartel dos bombeiros voluntários [de Tondela] para depois seguirem para o seu destino, que é Viseu", acrescentou a fonte da GNR.