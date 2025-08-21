A deputada municipal Isabel Garcês evocou as melhorias que o PS trouxe para a Câmara Municipal do Funchal, quando eleitos para o executivo. Falou no respeito pelo estatuto da oposição, bem como do Orçamento Participativo.

Está a decorrer, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, a sessão solene comemorativa do 517.º aniversário da cidade do Funchal.

“Pela primeira vez foram criados regulamentos claros e objectivos”, disse, acrescentando que terminou o “amiguismo”. Isabel Garcês falou ainda no Conselho Municipal da Igualdade e da capacitação de instituições locais.

A deputada diz que foi criada uma sociedade mais igualitária. Ao longo da sua intervenção, apontou dezenas de medidas que foram tomadas ao longo da liderança socialista.

No entanto, apontou que hoje, o Funchal é uma cidade "sem futuro", pois "quase nada" do que foi prometido pelo 'Funchal Sempre à Frente' foi cumprido. O trânsito e a segurança foram criticados, bem como o número de pessoas em situação de sem-abrigo.

"O Funchal está bem pior do que estava há quatro anos", afirmou Isabel Garcês, dizendo acreditar, no entanto, nas melhorias que o futuro pode trazer.