Projecto #Vibes4U NoDrugs sensibilizou 3.000 pessoas este ano

O projecto #Vibes4U NoDrugs, inserido na Campanha '+ Verão… Sem Drogas', da Direcção Regional de Saúde, através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), permitiu sensibilizar, este ano, cerca de 3.000 pessoas. A iniciativa vai continuar durante o mês de Agosto na XXX Prova de Mar José da Silva SACA, nas Festas de São Vicente e na 2.ª Edição do Funchal Summer Fest.

Iniciado em 2025, o projecto que consiste num conjunto de intervenções baseadas na metodologia de educação pelos pares, no âmbito da prevenção dos comportamentos aditivos e dependências e da redução de riscos e minimização de danos associados ao consumo de substâncias psicoativas em contextos recreativos nocturnos. As acções são dinamizadas nas principais festas e arraiais da Região Autónoma da Madeira, com o intuito de sensibilizar a população em geral, com maior ênfase nos jovens e jovens adultos.

O projecto conta ainda com diversas parcerias, tais como autarquias dos diversos concelhos da RAM, a Universidade da Madeira, a Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny e a Polícia de Segurança Pública, entidades que acompanham a equipa nas intervenções e realizam testes de alcoolémia à população, com o intuito de reduzir risco e minimizar danos associados ao consumo de álcool na condução.

Os principais objectivos do projeto consistem em informar a população sobre os riscos da experimentação, uso/abuso e policonsumo de substâncias psicoativas e os riscos associados, assim como as consequências inerentes à condução sob o efeito de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas, comportamentos sexuais de risco e violência, bem como disseminar mensagens alusivas à promoção da saúde.

Numa primeira fase, o projecto promove uma formação a estudantes universitários, promovendo conhecimento técnico-científico e competências para a abordagem junto da população. Posteriormente, no período de Verão, é iniciada a sensibilização no meio recreativo, realizada pelos voluntários e técnicos da UCAD. Este ano e até ao momento, o projecto esteve presente em diversos eventos e abrangeu cerca de 3000 pessoas, nomeadamente: