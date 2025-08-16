 DNOTICIAS.PT
Fogo em Santana foi falso alarme

A suspeita de incêndio na zona da Feiteira de Cima, em Santana, não se confirmou.

Tal como o DIÁRIO noticiou, para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Santana, Municipais de Machico, Sapadores de Santa Cruz e Voluntários Madeirenses, assim como o helicóptero, mas não detectaram nada.

Suspeita de incêndio em Santana mobiliza vários meios

Há uma suspeita de incêndio em mato na zona da Feiteira de Cima, no concelho de Santana.

