Suspeita de incêndio leva três corporações ao Transval
Uma suspeita de incêndio na Travessa do Transval, em Santa Maria Maior, no Funchal, mobilizou vários meios para o local: Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e Bombeiros Voluntários Madeirenses.
Trata-se de um pequeno fogo em mato, que está a ser combatido pelos Voluntários Madeirenses, tendo os restantes meios sido desmobilizados.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo