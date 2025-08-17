Suspeita de incêndio leva três corporações ao Transval

Uma suspeita de incêndio na Travessa do Transval, em Santa Maria Maior, no Funchal, mobilizou vários meios para o local: Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Trata-se de um pequeno fogo em mato, que está a ser combatido pelos Voluntários Madeirenses, tendo os restantes meios sido desmobilizados.