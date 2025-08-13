 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Falso alarme de incêndio mobilizou bombeiros até às Courelas

None

Um falso alarme de incêndio fez accionar, há instantes, os Bombeiros Sapadores do Funchal até às Courelas, na freguesia de Santo António. 

A corporação mobilizou quatro veículos e 15 elementos que, ao chegar ao local, verificaram que um homem estava a queimar material dentro de um armazém. Não foi necessária qualquer intervenção. 

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo