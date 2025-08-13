Falso alarme de incêndio mobilizou bombeiros até às Courelas
Um falso alarme de incêndio fez accionar, há instantes, os Bombeiros Sapadores do Funchal até às Courelas, na freguesia de Santo António.
A corporação mobilizou quatro veículos e 15 elementos que, ao chegar ao local, verificaram que um homem estava a queimar material dentro de um armazém. Não foi necessária qualquer intervenção.
