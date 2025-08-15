Festas em honra da Nossa Senhora da Graça animam o Porto Santo

As celebrações em honra de Nossa Senhora da Graça decorrem este fim-de-semana no Porto Santo, com a realização da tradicional missa na Capela da Graça, agendada para hoje. A iniciativa tem reunido largas centenas de pessoas, entre residentes e visitantes.

As festividades tiveram início na véspera e prolongam-se até amanhã, integrando momentos religiosos, animação cultural e convívio popular.

Nas imediações da capela, estão instaladas diversas barraquinhas de comidas e bebidas, que contribuem para o ambiente festivo. A animação musical também marca presença, atraindo muitos ao local não só pela componente religiosa, mas também pela vertente social do evento.

Além desta celebração, estão previstas mais duas festas populares no centro da cidade nas próximas semanas, reforçando o calendário de verão na ilha dourada.