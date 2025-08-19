Folclore internacional anima capital madeirense

O Festival Internacional de Folclore Funchal Folk – Arraial do Mundo regressou à capital madeirense trazendo ao público a música, a dança e as tradições da Áustria, Argélia, Croácia, México, Roménia e de Portugal (Madeira).

Ver Galeria Fotos Rui Silva/ASPRESS

A abertura aconteceu esta tarde, às 17h30, na Praça do Município, com a apresentação oficial dos grupos participantes. Agora à noite, a festa seguiu para o adro da Igreja do Imaculado Coração de Maria, onde várias tocatas subiram ao palco e animaram moradores e visitantes, num ambiente de cor, música e tradição que irá manter-se ao longo de toda a semana, até sexta-feira, dia 22 de Agosto.