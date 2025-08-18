PSP realizou duas edições do Dia do ATL

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, comunica que, no dia 24 de Julho e no dia 13 Agosto realizou-se duas edições do Dia do ATL com a PSP, promovidas pela Divisão Policial do Funchal.

"Acções com o objectivo de aproximar a Polícia de Segurança Pública à população, com especial enfoque à população mais jovem", indica nota à imprensa.

Estas iniciativas, decorreram no Parque de Santa Catarina, e juntaram diversos ATL’s do Concelho do Funchal. Estas acções contaram com uma demonstração do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia da PSP, uma demonstração de um resgate em montanha efectuada pela Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha deste Comando Regional e com uma exposição de meios policiais, onde crianças e jovens conviveram de perto com os mesmos e com os polícias, de forma a conhecer melhor a Polícia de Segurança Pública e a fomentar relações de proximidade e confiança". Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública

A acção contou ainda com o empenho dos Polícias do programa de policiamento de proximidade – Escola Segura, desde o contato prévio com as diferentes entidades, até ao dia do Evento.

E prossegue: "Este esforço conjunto efectuado em duas manhãs, possibilitou a cerca de 600 crianças e jovens do concelho do Funchal a oportunidade de experienciar de perto um pouco da realidade do que é ser polícia".

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar "o compromisso com a população no que concerne à sua proximidade com a comunidade e presença social com este tipo de Eventos que em fomenta o sentimento de segurança, bem-estar e tranquilidade da nossa comunidade".