Sotero Mendonça vai encabeçar lista do PS à Junta do Porto Santo

É por motivos de saúde que Salomé Costa passa a figurar no segundo lugar da lista do PS à Junta de Freguesia do Porto Santo. A candidata socialista será encabeçada por Sotero Mendonça.

De acordo com nota à imprensa, Sotero Mendonça, actual membro da comissão política concelhia do partido no Porto Santo e vogal na Assembleia de Freguesia passa então a número 1 da lista. É operador de Assistência em Escala e "tem dado a cara nos diversos combates políticos em defesa dos interesses dos porto-santenses".

"A candidatura socialista avança com a mesma garra e a firme vontade de apostar num trabalho de proximidade, para dar resposta aos problemas concretos da população do Porto Santo", termina o comunicado.