DRAS dinamiza acções de cidadania e direitos humanos para crianças e jovens na Madeira

A Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais (DRAS) revela, através de uma nota de imprensa, que está a dinamizar, no âmbito da implementação do IV Plano Regional da Cidadania Activa, um conjunto de acções de informação e sensibilização dirigidas a crianças e jovens, com especial enfoque na cidadania, inclusão e direitos humanos.

Sob a tutela da Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, a DRAS adianta que tem vindo a promover estas iniciativas nos diversos concelhos da Região Autónoma da Madeira em articulação com as entidades responsáveis pelos Ateliers de Tempos Livres (ATL’s), no contexto das férias de Verão 2025.

“Com uma abordagem simultaneamente pedagógica e lúdica, estas ações visam promover, junto dos mais novos, o conhecimento e a valorização dos direitos humanos, da inclusão e da participação cívica, pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa, coesa e consciente”, sublinha a secretária regional Paula Margarido.

De acordo com a directora regional da DRAS, Graça Moniz, estas actividades representam um contributo concreto para a promoção de uma educação para a cidadania desde a infância, afirmando o compromisso do Governo regional com a formação de cidadãos mais informados, participativos e solidários.