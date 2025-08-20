Jovens do BE-Madeira realizam doação solidária à Associação Casa

Os Jovens do Bloco de Esquerda Madeira visitaram hoje a delegação regional da Associação Casa – Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, para entregar uma doação de alimentos e produtos de higiene pessoal no valor aproximado de 350 euros.

"Esta doação foi possível graças aos fundos angariados através da viagem solidária de Catamarã, iniciativa organizada pelos Jovens do Bloco Madeira, cujas receitas da venda de bilhetes foram inteiramente destinadas a apoiar esta causa", explicam os Jovens do BE-Madeira.

Jovens do Bloco de Esquerda Madeira enaltecem que, com este gesto, procuram não apenas contribuir para o trabalho fundamental desenvolvido pela Associação Casa, mas também alertar para a importância de instituições como esta, que para além de prestar apoio alimentar a quem mais precisa, disponibilizam igualmente uma casa-abrigo que promove a autonomia de pessoas em recuperação de toxicodependência ou que anteriormente viveram em situação de sem-abrigo.

Os Jovens do Bloco sublinham ainda a necessidade de não desumanizar as pessoas em situação de sem-abrigo ou de toxicodependência. "É fundamental lembrar que estas situações não resultam de falhas individuais, mas sim de falhas estruturais da nossa sociedade, que devem ser combatidas com propostas concretas e com apoios sólidos. Estas pessoas não são responsáveis pela sua exclusão, é a sociedade que falha quando não garante respostas adequadas. Assistimos, infelizmente, a uma galopante desumanização destas realidades e, por isso, reforçamos: também estas pessoas são humanas, também elas necessitam de apoio e ajuda para voltarem a levantar a cabeça e a recuperar a sua autonomia", referem.

Num momento em que os números de pessoas em situação de sem-abrigo na Região continuam a aumentar, torna-se essencial que entidades como a Associação Casa recebam maior apoio por parte do Governo Regional e da Autarquia do Funchal, de forma a garantir a continuidade e reforço do trabalho imprescindível que desenvolvem diariamente. Jovens do Bloco de Esquerda Madeira

Os Jovens do Bloco reiteram o seu compromisso em promover iniciativas solidárias e em estar ao lado de quem luta contra a exclusão social, defendendo sempre uma Madeira mais justa, solidária e inclusiva.