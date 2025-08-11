PSP realiza mais uma edição do Dia do ATL na Madeira

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, comunica que, no dia 7 Agosto, realizou-se uma nova edição do Dia do ATL com a PSP, promovida pela Divisão Policial de Machico.

Uma acção que, conforme refere através de uma nota de imprensa, "conta com o objectivo de aproximar a Polícia de Segurança Pública à população, com especial enfoque à população mais jovem".

Revela ainda que "esta iniciativa decorreu no Parque Desportivo de Água de Pena e juntou ATL’s dos diferentes Concelhos da Divisão Policial de Machico, nomeadamente, Santana, Machico e Santa Cruz". Esta acção, prossegue, "contou com uma demonstração do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia da PSP, e de seguida com uma exposição de meios policiais, onde crianças e jovens conviveram de perto com os mesmos e com os polícias, de forma a conhecer melhor a Polícia de Segurança Pública e a fomentar relações de proximidade e confiança".

A acção, conforme refere, "contou ainda com o empenho de todas as Esquadras da Divisão Policial de Machico, desde o contacto prévio com as diferentes entidades, até ao dia do evento, tendo juntado operacionais e meios de todas as Esquadras".

Este esforço conjunto resultou numa manhã que juntou cerca de 300 crianças e jovens que tiveram a oportunidade de experienciar de perto um pouco da realidade do que é ser polícia". Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para relembrar "o compromisso com a população no que concerne à sua proximidade com a comunidade e presença social com este tipo de eventos que em fomenta o sentimento de segurança, bem-estar e tranquilidade da nossa comunidade".