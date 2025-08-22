Convocados para arranque da qualificação do Mundial anunciados em 29 de Agosto

O selecionador português, Roberto Martínez, vai anunciar a 29 de agosto os convocados para o arranque da qualificação para o Mundial2026, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O treinador espanhol vai anunciar a lista a partir das 12:30 de 29 de agosto, na Cidade do Futebol, em Oeiras, para os encontros com a Arménia e com a Hungria, os primeiros da equipa das 'quinas' no Grupo F de qualificação para o Mundial2026.

Nos primeiros encontros após a conquista da Liga das Nações, Portugal vai defrontar a Arménia, em Erevan, em 06 de setembro, três dias antes de jogar em Budapeste, frente à Hungria.

A Irlanda, que Portugal defronta em outubro, é a outra equipa do Grupo F, com o vencedor de cada 'poule' a assegurar o apuramento para o torneio que se vai disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, sendo que os segundos classificados disputam um play-off.

Já depois de Roberto Martínez anunciar a sua lista, o novo selecionador de sub-21, Luís Freire, que substituiu Rui Jorge, faz a sua primeira convocatória, para os jogos com o Azerbaijão (05 de setembro) e com a Escócia (09), de qualificação para o Europeu de 2017.