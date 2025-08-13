Conservação do Patagarro em exposição na Ponta Gorda, Lido e Barreirinha

A Câmara Municipal do Funchal, através do Parque Ecológico do Funchal e em parceria com a Frente MarFunchal, lançou uma exposição itinerante para dar a conhecer o projecto de conservação 'MAC Puffinus BestLife 2030'.

A iniciativa, que faz parte do Programa da Bandeira Azul, visa consciencializar a população sobre o Patagarro (Puffinus puffinus canariensis), uma ave marinha da Macaronésia.

A exposição, hoje visitada, na Ponta Gorda, pela vereadora Nádia Coelho, está também nos complexos balneares do Lido e Barreirinha, permitindo aos visitantes aprender sobre as características do Patagarro, os desafios que a espécie enfrenta e o trabalho realizado para a sua conservação.

O projecto, coordenado pelo Parque Ecológico do Funchal, tem como objectivo aprofundar o conhecimento sobre a ave e implementar uma estratégia de conservação a longo prazo na Macaronésia.

As acções de conservação serão desenvolvidas nas ilhas da Madeira e La Palma (Canárias), com o Parque Ecológico do Funchal a ser a principal área de intervenção na Madeira.