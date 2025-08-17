Exposição 'A Ilha e a Menina' ainda pode ser visitada até hoje

A exposição 'A Ilha e a Menina', da artista Melvie, encerra hoje, 17 de Agosto, no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Neste momento de despedida, a artista expressa a sua profunda gratidão ao Centro de Congressos, representado por Élia Ribeiro e por Márcia Correia, pela "recepção calorosa e apoio prestado".

Assinala-se ainda uma feliz coincidência: o Centro de Congressos do Porto Santo celebra hoje 22 anos de existência. Como gesto de reconhecimento e carinho, Melvie oferece ao Centro o quadro 'As Meninas no Porto Santo', perpetuando nesta casa um símbolo do reencontro entre arte, memória e território. Melvie

Foram muitos os visitantes que, ao longo destes dias, se "deixaram tocar pelas obras e pelas emoções nelas representadas".

Se ainda não teve oportunidade de visitar, poderá fazê-lo hoje, no último dia, entre as 21 horas e a meia-noite.