Lugar de Baixo registou 29 dias com temperaturas máximas superiores a 25 ºC em Julho

Tal como noticiou o DIÁRIO na sua edição impressa de terça-feira, a estação meteorológica do Lugar de Baixo registou, em Julho, 29 dias com temperaturas máximas superiores a 25 ºC, quando o valor da normal para esta estação é de 14,9 dias.

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou esta quarta-feira, 20 de Agosto, uma síntese dos principais dados meteorológicos do mês de Julho de 2025, através da informação cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. na Região Autónoma da Madeira (RAM). O relatório mostra que a estação do Funchal/Lido registou, em Julho, 27 noites tropicais, ou seja, noites em que a temperatura mínima não desceu abaixo dos 20 ºC.

Temperatura do ar

Em Julho de 2025, a temperatura média mais elevada foi registada na estação do Lugar de Baixo (23,8 °C), enquanto a mais baixa se observou na estação do Chão do Areeiro (17,1 °C).

Comparando com os valores normais climatológicos para o mês de julho, as sete estações com dados disponíveis apresentaram anomalias positivas da temperatura média do ar. O maior desvio, de +2,5 °C face ao valor normal, foi observado no Chão do Areeiro e no Santo da Serra.

Relativamente aos extremos do mês, a temperatura máxima absoluta foi de 31,9 °C, valor registado na Quinta Grande no dia 18. A temperatura mínima absoluta verificou-se no Pico do Areeiro, com 6,5 °C no dia 2.

Precipitação

Em Julho de 2025, o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação do Santo da Serra (47,4 mm), enquanto o maior valor diário ocorreu em Santana, no dia 8, com 10,9 mm. Por sua vez, a estação do Lugar de Baixo registou o valor mensal mais baixo (0,1 mm).

Face à normal climatológica de julho (período 1961-1990), a maioria das estações registou totais mensais superiores, destacando-se o Santo da Serra com uma anomalia positiva de 23,8 mm. Por outro lado, nas estações do Funchal/Observatório, Lugar de Baixo e Santa Catarina/Aeroporto, registaram-se anomalias negativas de 2,4 mm, 2,0 mm e 0,1 mm, respetivamente.

No que respeita aos dias com precipitação (chuva, dias chuvosos e muito chuvosos), a estação do Santo da Serra apresentou o maior número de dias com chuva (22 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm) e o maior número de dias chuvosos (10 dias com precipitação igual ou superior a 1,0 mm). Foi registado 1 dia muito chuvoso (≥ 10 mm) no Chão do Areeiro, Santana e Quinta Grande.

Humidade relativa do ar

Em Julho de 2025, os valores médios mensais da humidade relativa do ar oscilaram entre 41% na estação do Pico do Areeiro e 93% no Santo do Serra. O valor mínimo diário (2%) foi registado na estação da Quinta Grande no dia 17, enquanto o valor máximo (100%) foi observado em 9 estações, em diferentes dias ao longo do mês.

Vento

Em Julho de 2025, entre as estações equipadas com anemómetro, a maior intensidade média do vento foi registada no Caniçal (24,4 km/h), enquanto o valor mais baixo ocorreu no Monte (3,0 km/h). A rajada mais forte do mês foi igualmente registada no Pico Alto, no dia 26, com 100 km/h.

Insolação

Em Julho de 2025, a insolação (número de horas de Sol descoberto) foi de 254,6 horas na estação de Santa Catarina/Aeroporto, 229,5 horas no Funchal/Observatório (acima ao da normal de 220,5 horas) e 193,2 horas no Porto Santo (inferior ao normal de 223,0 horas).

Água do mar

Em Julho de 2025, a temperatura média da água do mar no Molhe da Pontinha (Funchal) foi de 22,4 °C, registando-se uma anomalia positiva de +0,8 °C face ao valor normal para o mês. A temperatura mais elevada ocorreu no dia 28 (23,3 °C) e a mais baixa no dia 12 (21,5 °C).